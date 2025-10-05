Handball Landesliga: Torreiches Derby geht an die Gastgeber

1 Zur Sache ging es im Derby zum Saisonauftakt. Foto: Kara Die HK Ostdorf-Geislingen und der TVW-“Deux“ lassen es zum Saisonstart krachen.







LANDESLIGA HK Ostdorf/Geislingen – TV Weilstetten II 33:32 (19:13). Ein echter Krimi war das Derby von Weilstettens Reserve gegen den Mitaufsteiger HK Ostdorf/Geislingen, das mit einem 33:32-Erfolg für Ostdorf endete, das richtig stark loslegte und nach 17 Minuten schon mit 12:7 vorne lag. Weilstetten kam nach und nach besser rein und verkürzte bis auf 10:12, doch bis zur Pause war Ostdorf schon wieder bis auf 19:13 davon gezogen.