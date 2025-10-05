Handball Landesliga: Torreiches Derby geht an die Gastgeber
Zur Sache ging es im Derby zum Saisonauftakt. Foto: Kara

Die HK Ostdorf-Geislingen und der TVW-“Deux“ lassen es zum Saisonstart krachen.

LANDESLIGA HK Ostdorf/Geislingen – TV Weilstetten II 33:32 (19:13). Ein echter Krimi war das Derby von Weilstettens Reserve gegen den Mitaufsteiger HK Ostdorf/Geislingen, das mit einem 33:32-Erfolg für Ostdorf endete, das richtig stark loslegte und nach 17 Minuten schon mit 12:7 vorne lag. Weilstetten kam nach und nach besser rein und verkürzte bis auf 10:12, doch bis zur Pause war Ostdorf schon wieder bis auf 19:13 davon gezogen.

 

Nach klarer Führung wird es noch einmal eng

Nach dem 22:15 von Emil Arndt (36.) baute HKOG kurzzeitig ab und der TVW II kam bis auf 19:22 heran, war allerdings schnell wieder in der Spur und führte nach 46. Minuten mit 27:21. Das 32:29 durch Ostdorfs Nils Hess in der 57. Minute war nicht die Entscheidung, denn Weilstetten II spielte sich bis auf 31:32 heran, ehe ihnen erneut Arndt den endgültigen Garaus versetzte. HK Ostdorf-Geislingen: Maier, L. Müller; Schick (4), Frank (1), J. Müller, Eberhart (1), Hilsenbeck (4), E. Arndt (8), Riccobono (9), Hess (3), Vibovec (2), Lohmüller (1), Schmid, Geiger, Schuler, P. Arndt. TV Weilstetten II: Huber, Camovic; Naumann (1), Forster (2), Stengel, Knoll (3), Vögele (8), Sommer (2), Lissy (1), Gebhardt (3), Bodmer (1), Svaljek (1), Kipp, Gomringer (4), Drach (5), Lebherz (1).

 