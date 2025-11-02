Handball-Landesliga: SG Maulburg/Steinen holt den Derbysieg

Die Männer der SG Maulburg/Steinen schlagen die HSG Dreiland in der Handball-Landesliga mit 27:26. Entsprechend groß war die Freude bei den Hausherren nach der Schlusssirene.
Es bleibt dabei: Die SG bleibt zuhause in eigener Halle eine Macht. Drei Spiele, drei Siege: so lautet die makellose Bilanz in der harzfreien Zone. Auch gegen die HSG Dreiland behielt das Team um Coach André Leuchtmann, der pünktlich zum Derby sein Comeback nach langer Verletzungszeit feierte, die Oberhand. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, bilanzierte er nach Spielende.