So langsam wird es auch bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis.

Hirsau/Calw/Bad Liebenzell – HSG Albstadt (Samstag, 18 Uhr). Nach drei Niederlagen in Folge soll es an diesem Wochenende besser laufen. Dann ist die HSG Albstadt zu Gast in der Walter-Lindner-Halle.

Die HSG Albstadt spielt eine souveräne Saison und liegt mit 15:13 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Damit ist sie der SG HCL drei Plätze voraus, und auch das Hinspiel entschied die HSG Albstadt deutlich für sich (30:23).

Viel vorgenommen

Aus diesem Grund muss sich das Team der Trainer Jürgen Kost und Markus Baumann am Samstag ordentlich ins Zeug legen, um zu punkten. Da dürfte vor allem die harzfreie Halle der SG HCL in die Karten spielen, denn die HSG Albstadt spielt zuhause mit Harz.

Darüber hinaus wird der Schlüssel in einer stabilen Abwehr liegen, um möglichst viele einfache Kontertore zu erzielen. Und auch auf das Rückzugsverhalten wird die SG HCL ihren Fokus legen müssen, denn nicht selten spielt auch die HSG Albstadt Konterhandball.

Trainer optimistisch

Trainer Jürgen Kost ist optimistisch: „Meine Mannschaft hat das Zeug, mit jedem Gegner in der Liga mitzuhalten. Das haben wir gegen die Topteams bereits bewiesen. Für einen Sieg gegen die HSG Albstadt brauchen wir aber vollen Einsatz von allen.“