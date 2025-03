Sowohl die HCL-Damen als auch die Gäste aus Albstadt starteten mit viel Tempo ins Spiel. Während die ersten Minuten noch recht ausgeglichen verliefen, wendete sich das Blatt ab dem zweiten Viertel.

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell – HSG Albstadt 32:31 (21:15). Aus einem 10:11-Rückstand aus Calwer Sicht wurde durch drei Tore in Folge eine 13:11-Führung. Im Anschluss konnte die ersatzgeschwächte HSG Albstadt das hohe Tempo der SG HCL nicht mehr ganz mitgehen. Bis zum Pausenpfiff erhöhte sich die Führung der SG HCL somit auf 21:15.

Lesen Sie auch

Zunächst treffsicher

Besonders Simone Pühl und Franca Benz zeigten sich in der ersten Hälfte treffsicher und brachten es gemeinsam auf zwölf Tore.

So gut die erste Halbzeit aus Sich der SG HCL auch lief, so schlecht startete dann die zweite. Man merkte es der Mannschaft aus dem Nagoldtal an: Sie wollten das hohe Tempo, das zuvor noch zu einfachen Toren geführt hatte, beibehalten. Dabei häuften sich nun aber ungezwungene technische Fehler.

Rückstand schmilzt

Innerhalb von wenigen Minuten konnte die HSG Albstadt ihren Rückstand auf ein 22:20 verkürzen (38.). Eine Auszeit der HCL-Trainer Jürgen Kost und Markus Baumann kam genau zur richtigen Zeit. Die Ansprache des Trainerteams schien zu wirken, denn die folgenden Minuten gehörten wieder der SG HCL.

Bereits in der 44. Minute stand wieder eine komfortable Fünf-Tore-Führung auf der Anzeigetafel, die bis zur 50. Minute aufrechterhalten wurde (30:25). Dann aber brach die SG HCL erneut ein. Im Angriff reihte sich Fehlwurf an Fehlwurf, und die Abwehr schaffte es nicht, Einzelaktionen konsequent zu unterbinden. So kämpften sich die Gäste in der 59. Minute auf ein 31:31 heran. Zehn Sekunden vor Schluss behielt HCL-Spielerin Johanna Bayer dann aber die Nerven und verwandelte zum 32:31-Endstand.

Saisonendspurt eröffnet

Damit behält die SG HCL die zwei Punkte daheim in Calw. Ein guter Anfang für den Saisonendspurt, denn die Mannschaft möchte gerne noch ein paar Tabellenplätze nach oben klettern.

Bevor es allerdings in die letzten vier Spiele der Saison geht, hat die SG HCL nochmas ein Wochenende frei.

Statistik

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Franca Benz (7), Simone Pühl (6), Melina Hesse (5), Pia Mayer (4/1), Lina Strecker (2), Chiara Elsche (2), Ellen Elies (2), Johanna Bayer (2), Isabella Micelotta (1/1), Laura Imensek (1), Lena Gollor, Hülya Uzuner und Sinah Maidorn (beide im Tor).