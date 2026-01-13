In der Handball-Landesliga, Staffel 6, hat die SG Maulburg-Steinen in der Vorrunde die Erwartungen übertroffen, die HSG Dreiland bleibt dagegen deutlich hinter den Zielen zurück.
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: In der neu gegründeten Landesliga, Staffel 6, des Baden-Württembergischen Handballverbandes hatten die Herren I der HSG Dreiland sich vorgenommen, vorne mitzumischen. Die Nachbarn der SG Maulburg/Steinen dagegen wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es kam anders …