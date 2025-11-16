1 Gut lachen hatte Mika Bülow. Foto: TH Fotografie/Thomas Hess In der Handball-Landesliga feiern die Herren I der SG Maulburg/Steinen zu Hause einen klaren Erfolg.







Einen deutlichen Heimsieg haben die Herren I der SG Maulburg/Steinen in der Landesliga, Staffel 6, eingetütet. Beim 38:29 (21:15)-Erfolg hatten die Handball-Löwen Heitersheim dem bissigen Spiel der Hausherren nichts entgegenzusetzen. Keineswegs zahm präsentierte sich die SG in dieser Partie. Wie von Spielertrainer André Leuchtmann gewünscht, war die SG von Beginn an auf der Platte. Die Hausherren fingen viele Bälle ab und konnten mit Tempogegenstöße agieren. „Wir sind dann relativ schnell auch ergebnistechnisch weggezogen“, so Leuchtmann. Gute Lösungen fand die SG in Halbzeit eins auch im Angriff. „Wir haben den Ball laufen lassen und viel über die Außen agiert. Und auch die Zuspiele zum Kreis haben funktioniert“, freut sich Leuchtmann auch über einige einfache Treffer durch die erste und zweite Welle. Die Abwehr stand über weite Strecken der Partie ebenfalls sehr solide. „Der Innenblock hat eine gute Arbeit verrichtet, inklusive der Torhüter“, weiß der Spielertrainer, dessen Team zur Halbzeit mit Sechs-Toren-Unterschied führte. Kurz nach Wiederbeginn musste Abwehrchef Tim Lindner mit Rot vom Feld. „Die Rote Karte im Tempogegenstoß geht in Ordnung. Nur hat es den falschen erwischt“, so Leuchtmann, der dann umstellen musste. Das allerdings fiel nicht ins Gewicht. Die SG zog weiter davon, geriet nicht mehr in Gefahr. Im Gefühl des sicheren Sieges schaltete das Heimteam schließlich einen Gang zurück. Das Spiel plätscherte dahin. Maulburg wollte nicht, Heitersheim konnte nicht. „Das Spiel war zwischen Minute 45 und 55 wirklich nicht schön anzuschauen“, befindet Leuchtmann und bemängelt ein wenig die Fahrlässigkeit vor dem gegnerischen Tor. Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen. „Aber bei 38 Treffern will ich nicht motzen“, so Leuchtmann, dessen Team zuhause weiterhin ungeschlagen bleibt und in der Tabelle auf Rang sechs steht.