Handball-Landesliga Männer: Abwehr zieht SG den Zahn

Eine deutliche Niederlage haben die Herren 1 der SG Maulburg/Steinen in der Staffel 6 der Landesliga kassiert. Zum Auftakt nach der Winterpause musste sich die Truppe von Coach André Leuchtmann dem TSV Alemannia Zähringen II deutlich mit 22:32 (10:15) geschlagen geben. Die SG offenbarte dabei riesige Probleme mit der sehr offensiven Abwehrformation der Gastgeber, die sich mit einigen Akteuren aus dem Kader der Ersten verstärkt hatten. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und uns zu sehr stressen lassen“, resümierte der Spielertrainer. Während im Angriff über weite Teile des Spiels kaum etwas zusammenlief, konnte immerhin die Defensive gut dagegenhalten.

Schnell war abzusehen, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Denn bereits nach 17 Minuten stand es 11:4 für die Alemannia. Immer wieder verloren die Gäste im eigenen Angriff den Ball, was die junge Zähringer Mannschaft mit schnellen Gegenstößen bestrafte.

Pech hatten die Gäste auch in Sachen Personal. Einige angeschlagene Spieler waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Niklas Ahrens beispielsweise hat mit Schulterproblemen zu kämpfen, Timo Lindner konnte nach einem Schlag auf den Oberschenkel in Hälfte zwei dann auch nur noch zuschauen.

„Wir waren diesmal nicht gut genug für diesen Gegner. Zähringen hat uns den Schneid abgekauft“, befand Leuchtmann. „Wir hatten vorne einfach viel zu viele Probleme und ließen den Gegner immer wieder ins Tempospiel kommen. Der Gegner war einfach zehn Tore besser“, so Leuchtmann.

Immerhin schaffte es die SG, den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Denn im Hinspiel hatte Maulburg/Steinen noch mit elf Toren Differenz die Oberhand behalten.

Für die SG, die jetzt nach zwölf Partien mit 14:10-Zählern auf Rang fünf der Tabelle liegt, gilt es jetzt, sich zu erholen. „Es war ein körperlich sehr intensives Spiel“, erklärte Leuchtmann, dessen Team am kommenden Samstag zuhause auf Meißenheim II trifft.

Tore für SG Maulburg/Steinen: Knoblich 4, Eichin 2, Bülow 2, Leuchtmann 4, Friedlmeier 3, Leonhardt 1, Holzkamm 5.