Handball-Landesliga Männer: Abwehr zieht SG den Zahn

Handball-Landesligist SG Maulburg/Steinen findet im Angriff keine Mittel und verliert bei Freiburg-Zähringen II mit 22:32.
Eine deutliche Niederlage haben die Herren 1 der SG Maulburg/Steinen in der Staffel 6 der Landesliga kassiert. Zum Auftakt nach der Winterpause musste sich die Truppe von Coach André Leuchtmann dem TSV Alemannia Zähringen II deutlich mit 22:32 (10:15) geschlagen geben. Die SG offenbarte dabei riesige Probleme mit der sehr offensiven Abwehrformation der Gastgeber, die sich mit einigen Akteuren aus dem Kader der Ersten verstärkt hatten. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und uns zu sehr stressen lassen“, resümierte der Spielertrainer. Während im Angriff über weite Teile des Spiels kaum etwas zusammenlief, konnte immerhin die Defensive gut dagegenhalten.