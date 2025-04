Handball Landesliga HSG Rottweil verabschiedet sich mit Sieg

Mit 33:26 gewann Meister HSG Rottweil sein letztes Saisonspiel und feierte anschließend den Aufstieg. In der Anfangsphase zeigte sich Winnenden extrem konzentriert und aggressiv, spielte druckvoll und kam immer wieder über den Rückraum zu Torerfolgen. Rottweil hielt dagegen, aber ohne die nötige Zweikampfführung taten sich die Hausherren zunächst schwer. Dennoch entwickelte sich ein enges und intensives Spiel, in dem die Gäste ihre Relegationsambitionen mit Nachdruck unter Beweis stellten. Mit einem knappen 18:17 ging es in die Pause.