Handball Landesliga: HSG Rottweil untermauert Führung

Trotz einer kritischen Phase in der zweiten Halbzeit bewies die HSG ihre Qualität und entschied das Spiel verdient für sich. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Mannschaft von Trainer Michael Huber vor allem in der Abwehr gut eingestellt war. „Wir haben es gestern mal wieder gut geschafft, ins Spiel zu kommen und vor allem in der Abwehr kaum etwas zuzulassen“, analysierte Huber.