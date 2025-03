HSG Rottweil – SG Weinstadt II (Sonntag, 18 Uhr). In der heimischen Doppelsporthalle empfängt das Team von Trainer Michael Huber die SG Weinstadt II und hat dabei die große Chance, den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Bereits am Samstag könnte es eine Vorentscheidung geben: Sollte der direkte Konkurrent HSG Baar gegen den TV Spaichingen Punkte lassen, wäre die HSG Rottweil bereits vorzeitig Meister. „Falls das nicht der Fall sein sollte, können wir am Sonntag in der Doppelsporthalle aus eigener Kraft den Deckel drauf machen!“, erklärt Huber die Ausgangslage.

Kein Selbstläufer

Die Mannschaft ist sich allerdings bewusst, dass die Aufgabe gegen Weinstadt II kein Selbstläufer wird. „Weinstadt hat zuletzt eine starke Leistung gegen Baar gezeigt und einen klaren Heimerfolg eingefahren. Daher ist es für uns völlig klar, dass dieses möglicherweise Endspiel ein umkämpftes Spiel wird, in dem nichts geschenkt wird“, so Huber weiter.

Mentale Frische

Die HSG hat sich nach der knappen Niederlage in Waiblingen wieder gefangen und zuletzt ihre alte Stärke gezeigt. Zudem konnte die Fasnetspause genutzt werden, um Blessuren auszukurieren und mental frisch ins entscheidende Saisonfinale zu gehen. „Daher haben wir Stand heute alle Spieler parat und die Motivation ist natürlich hoch, aufgrund der Möglichkeit, die Meisterschaft klarzumachen“, betont der Coach.

HSG-Männer hoffen auf viele Fans

Um dieses Ziel zu erreichen, hofft das Team auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns zahlreiche Zuschauer bei diesem einmaligen und wichtigen Spiel begleiten würden“, appelliert Huber an die Fans. Die HSG ist bereit für das entscheidende Spiel der Saison – jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt zum Titel.