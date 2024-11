Handball Landesliga: HSG Rottweil erwartet Spitzenreiter

Die HSG Baar hat sich in der Liga bereits als starker Aufsteiger etabliert und konnte durch eine Serie erfolgreicher Spiele eine gute Position an der Tabellenspitze einnehmen. Für die HSG Rottweil geht es bei diesem Derby um viel: Ein Sieg könnte das Team an die Tabellenspitze katapultieren. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Partien stabilisiert, bewiesen, dass sie zu den stärksten Teams der Liga zählt.