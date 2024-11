Handball Landesliga: HSG-Männer arbeiten sich nach oben

Der 37:29-Sieg spiegelt die gute Form der Rottweiler wider und zeigt, dass sie sich nach drei erfolgreichen Heimspielen auch auswärts behaupten können. Gleich zu Beginn stand die HSG einem Gegner gegenüber, der mit schnellem Tempo und Beweglichkeit in die Abwehr ging und so die Rottweiler in vielen Eins-gegen-Eins-Situationen herausforderte.