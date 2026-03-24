Handball Landesliga: HK stellt Weichen für Endspiel

Die HK Ostdorf/Geislingen gewinnt klar gegen SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen 29:20 (15:8) und holt so wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Landesliga.

Im vorletzten Heimspiel der Landesliga-Saison traf die HK Ostdorf-Geislingen auf die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen. Im Vorfeld war klar, dies wird ein Duell mit richtungsweisendem Charakter werden. Entsprechend motiviert traten die Schützlinge von Trainer Felix Decker an und legten mit einem starken Abwehrverbund in der ersten Halbzeit den Grundstein zum verdienten 29:20 (15:8)-Sieg.

Nur ein Sieg zählt Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Wollte man im Kampf um den Klassenerhalt alles in der eigenen Hand behalten, zählte vor heimischer Kulisse nur ein Sieg. Von Beginn an traten die Riedbachstädter mit hoher Intensität auf, die Abwehr agierte emotional und aggressiv, im Angriff wurde mit Tempo und Klarheit gespielt.

Die Gäste vom Bodensee fanden zunächst keinen Zugriff. Ganze 13 Minuten dauerte es, ehe Allensbach/Dettingen-Wallhausen zum ersten Treffer kam. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die HKOG bereits auf 7:1 abgesetzt. Angeführt von einem bärenstarken Routinier Luis Herre spielten sich die Hausherren regelrecht in einen Rausch.

Über 13:2 nach 20 Minuten zog die HKOG weiter davon, sodass die Gäste früh gezwungen waren, bereits ihre zweite Auszeit zu nehmen. Diese zeigte teilweise Wirkung. Bis zur Pause fand Allensbach besser ins Spiel und verkürzte auf 15:8.

Hohes Tempo

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichener, ehe die Gäste noch einmal Druck aufbauen konnten. Mit einem 4:0-Lauf verkürzte Allensbach auf 19:16 und brachte die Begegnung kurzzeitig wieder in Reichweite. Auch mit Blick auf den direkten Vergleich reagierte HKOG-Coach Decker und nahm die Auszeit – mit Wirkung.

Die Gastgeber fanden sofort zurück in die Spur, erhöhten das Tempo und stellten mit einem eigenen Lauf den Abstand wieder her. Beim 24:17 war nicht nur die Partie, sondern auch der direkte Vergleich wieder klar auf Seiten der Gastgeber.

In der Schlussphase ließ die HKOG nichts mehr anbrennen. Konsequent und abgeklärt spielte das Team die Partie zu Ende und sicherte sich mit dem 29:20 einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg.

Endspiel in Aixheim

Mit diesem Erfolg stellt die HK Ostdorf/Geislingen die Weichen für das entscheidende Auswärtsspiel in der kommenden Woche gegen den Tabellenletzten TV Aixheim. HK Ostdorf/Geislingen: Geiger, Lohra, Riccobono (10), Hilsenbeck (5), Herre (4), Schick (3), E. Arndt (2), Eberhart (1), Leon Frank (1), Maier (1), J. Müller (1), L. Müller (1), P. Arndt, J. Frank.