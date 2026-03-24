Handball Landesliga: HK stellt Weichen für Endspiel

Die HK Ostdorf/Geislingen gewinnt klar gegen SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen 29:20 (15:8) und holt so wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Landesliga.
Im vorletzten Heimspiel der Landesliga-Saison traf die HK Ostdorf-Geislingen auf die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen. Im Vorfeld war klar, dies wird ein Duell mit richtungsweisendem Charakter werden. Entsprechend motiviert traten die Schützlinge von Trainer Felix Decker an und legten mit einem starken Abwehrverbund in der ersten Halbzeit den Grundstein zum verdienten 29:20 (15:8)-Sieg.