Während die Landesliga-Handballer der HSG Dreiland weiter auf den ersten Saisonsieg warte, jubelt die SG Maulburg/Steinen über den zweiten Saisonerfolg.
Sieg und Niederlage: Unterschiedlicher können die Gefühlswelten der beiden hiesigen Vertreter in der Herren-Landesliga, Staffel 3, gar nicht sein. Die SG Maulburg/Steinen besiegte nach starker Defensivleistung Waldkirch/Denzlingen, während sich die HSG Dreiland von der Hektik anstecken ließ und zuhause mit 24:27 gegen die HSG Nonnenweier/Ottenheim den Kürzeren zog.