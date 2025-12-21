Handball-Landesliga: Furiose Aufholjagd der HSG Dreiland

Ein überragender 14:4-Lauf in den letzten 20 Minuten bringt der HSG den Sieg.
Was ein Wechselbad der Gefühle: Die letzte Partie des Jahres war ein Spiegelbild der kompletten Hinrunde für die Herren I der HSG Dreiland. Im Kellerduell der Landesliga bei den Handballlöwen Heitersheim gelang mit einer furiosen Aufholjagd am Ende ein 31:30 (14:19)-Auswärtserfolg. 40 Minuten lang war die Leistung der HSG unterirdisch. Vor allem in der Abwehr lief nichts, aber auch gar nichts zusammen. „Es war praktisch keine Abwehr vorhanden“, blickt Coach Markus Schönmüller zurück. Und so lag der Gast 20 Minuten vor der Schlusssirene mit 17:26 im Hintertreffen. Die Messe schien gelesen und der Abschluss des Handballjahres verpatzt.