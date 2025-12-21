Handball-Landesliga: Furiose Aufholjagd der HSG Dreiland

Was ein Wechselbad der Gefühle: Die letzte Partie des Jahres war ein Spiegelbild der kompletten Hinrunde für die Herren I der HSG Dreiland. Im Kellerduell der Landesliga bei den Handballlöwen Heitersheim gelang mit einer furiosen Aufholjagd am Ende ein 31:30 (14:19)-Auswärtserfolg. 40 Minuten lang war die Leistung der HSG unterirdisch. Vor allem in der Abwehr lief nichts, aber auch gar nichts zusammen. „Es war praktisch keine Abwehr vorhanden“, blickt Coach Markus Schönmüller zurück. Und so lag der Gast 20 Minuten vor der Schlusssirene mit 17:26 im Hintertreffen. Die Messe schien gelesen und der Abschluss des Handballjahres verpatzt.

Schönmüller nahm nochmals eine Auszeit, in der es nicht um taktische Marschrouten ging. Es wurde einfach nur laut. „Ich musste die Jungs an der Ehre packen“, so der Trainer. Die Worte fruchteten. Und wie. Die HSG ging nun aggressiv zu Werke, holte Tor um Tor auf und Keeper Daniel Schnepf machte jetzt das, was er gerne macht: das Tor verschließen. Vorne verwerteten die Gästeakteure ihre Möglichkeiten äußerst effektiv. Der Lohn: ein 14:4-Lauf in den letzten 20 Minuten.

Nach dem Spiel war die Erleichterung nicht nur bei Schönmüller riesig: „Ich musste nach dem Spiel erst einmal runterfahren, die Jungs haben mich fertiggemacht.“ Gut angefangen hätten sie. Die HSG traf zum 1:0 und Torwart Alessandro De Simone hielt einen Siebenmeter. „Doch dann war es wie abgeschnitten. Wir haben sie einfach durchlaufen lassen.“ Das unterstreicht auch folgende Tatsache: Ganze 23 Gegentore fing sich die HSG im Hinspiel, bereits 19 waren es diesmal zur Pause. „Das sagt doch alles“, so Schönmüller.

Auch nach der Pause wurde es nicht besser. Bis zu jener zweiten Auszeit des HSG-Coaches. 20 Minuten lang habe seine Truppe mit dem nötigen Ehrgeiz agiert, habe gekämpft und am Ende glücklich gewonnen. Nun hat die sehr instabil auftretende HSG zehn Pluspunkte auf der Habenseite, geht als Neunter in die Weihnachtspause.