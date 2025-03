Handball Landesliga Frauen: Zollern-Trio bleibt ohne Punkte

1 Einen harten Kampf lieferte die HSG Hossingen-Meßstetten der HSG Baar Foto: Kara

Die Landesliga-Frauen aus Albstadt, Winterlingen-Bitz und Hossingen-Meßstetten kassieren Pleiten.









LANDESLIGA FRAUEN HSG Albstadt – SG Tübingen 25:26 (9:15). Das Duell zwischen der HSG Albstadt und der SG Tübingen war die erwartet heiße Kiste, bei der am Ende die SG knapp die Nase vorn hatte. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und lagen nach einer Viertelstunde mit 10:2 in Front. Im Anschluss nahm sich Tübingen jedoch eine kollektive Auszeit, sodass Albstadt bis zur 24. Minute auf 7:10 verkürzte. Danach wurde es etwas ruhiger, ehe die Schlussminuten wieder den Universitätsstädterinnen gehörten, die bis zum Seitenwechsel mit 15:9 führten. Nachdem im ersten Durchgang bei Albstadt offensiv ziemlich viel Sand im Getriebe war, lief es im Anschluss immer besser und bis zur 38. Minute verkürzte die HSG auf 15:17. Nach dem 24:21 durch Tübingens Vivien Keller sah es nach einer Albstädter Niederlage aus. Doch Albstadt kämpfte, und Amelie Herfort gelang der 24:24-Ausgleich (58.). Im Anschluss gab es zwei Tore für Tübingen und nur noch eines für Albstadt, so dass die Gäste die Punkte mitnahmen. HSG Albstadt: Hanker, Rominger; Büttner (2), Herfort (5), Petznik (5), Siehler (5), Götz (3), Otterbach, Wiest, Balci (1), Schaudt (4). HWB Winterlingen-Bitz – Hbi Weilimdorf/Feuerbach 22:37 (10:15). Die erwartete Niederlage setzte es für das Schlusslicht gegen den Tabellenführer. Weilimdorf erwischte den besseren Start und führte nach zwölf Minuten mit 6:3. Jedoch ließ sich Winterlingen-Bitz nicht abschütteln und verkürzte auf 6:7 (16.). Auch danach hielt der HWB eine ganze Zeit lang gut mit, musste aber in den Schlussminuten des ersten Durchgangs Federn lassen, so dass es zur Pause 10:15 stand. In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte verlor Winterlingen-Bitz nicht nennenswert an Boden, musste im Anschluss allerdings abreißen lassen, so dass die Heim-Sieben nach 43 Minuten mit 14:22 im Hintertreffen lag. Im weiteren Verlauf war es eine einseitige Partie, in der Weilimdorf sukzessive den Vorsprung ausbaute. HWB Winterlingen-Bitz: Schwochow; I. Briem, Barth, Kattanek (1), Jaeger, Gulde (8), Henkel, E. Maier (3), Walter (2), Lebherz (1), K. Maier (1), S. Briem (6), Greco. HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Baar 28:31 (16:18). In einem über weite Strecken ausgeglichenem Spiel musste sich die HSG Hossingen-Meßstetten mit 28:31 der HSG Baar geschlagen geben. Nach einer absolut ausgeglichenen Anfangsviertelstunde gelang Baar mit 10:8 (17.) die erste Zwei-Tore Führung, die der Favorit auf 14:10 ausbaute. Nach dem 12:17 (25.) gelang Hossingen-Meßstetten aber ein erfolgreicher Schlussspurt zum 16:18-Pausenstand.