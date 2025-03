LANDESLIGA FRAUEN HWB Winterlingen-Bitz – HC Schmiden/Oeffingen II 25:28 (11:15). Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg schlug sich das Schlusslicht HWB Winterlingen-Bitz auch beim 25:28 gegen den HC Schmiden/Oeffingen II mehr als achtbar.

Schmiden II bestimmte den Beginn und führte nach 14 Minuten mit 8:5 und baute diesen Vorsprung bis zum 14:10 (24.) aus. Bis zum 15:11-Pausenstand passierte auf beiden Seiten nicht mehr allzu viel.

Der Anfang der zweiten Hälfte ging allerdings beim Gast in die Binsen, denn Winterlingen-Bitz verkürzte auf 15:16 (39.). Die Auszeit von Schmiden II im Anschluss zeigte die erhoffte Wirkung, denn innerhalb von sechs Zeigerumdrehungen zog die HC wieder bis auf 20:16 davon. Winterlingen fightete aber weiter, kam zweimal bis auf zwei Treffer und eine Minute vor Schluss sogar bis auf ein Tor Unterschied heran, setzte im Anschluss aber alles auf eine Karte und fing sich ein Doppelpack von Sabrina Ademaj ein. HWB Winterlingen-Bitz: I. Briem, Errico, S. Briem (5), Barth (2), Kattanek (3), Schöttke, Gulde (10), Schwochow, Walter (3), Lebherz, Maier (2). Greco. HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Rottweil 37:28 (17:13). Einen Sahnetag erwischte die HSG Hossingen-Meßstetten beim 37:28 gegen die HSG Rottweil. Es wurde schon hoffnungsvoll begonnen, denn bereits nach sieben Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 5:1 in Front. Fortan ging es über eine gewisse Zeit lang ausgeglichen zu, ehe Rottweil seine ersten Akzente setzte und bis zur 24. Minute auf 10:12 verkürzte, zuvor fiel über sechs Minuten kein einziger Treffer auf beiden Seiten. Hossingen-Meßstetten war aber schnell wieder in der Spur, baute den Vorsprung auf zwischenzeitlich sechs Tore aus und konservierte diesen quasi bis zum 17:13-Pausenstand. In der zweiten Hälfte wurde dieser sukzessive ausgebaut und belief sich meistens zwischen sechs und acht Toren. Das Endergebnis war die einzige Führung mit sogar neun Treffern. HSG Hossingen-Meßstetten: Hauer, Abt; Chatzisavvidou (2), Stier (6), K. Offermann (1), Jesse (4), Schütz (3), Röthlingshöfer (6), Nufer (3), Hauer, Roth, Korb (1), Bengel (3), Müller (3), Keppeler (5). HSG Albstadt – HSG Baar 29:26 (17:11). Einen verdienten Sieg feierten die Albstädter Frauen gegen den Tabellenzweiten. Den Grundstein zum Erfolg legte das Team von Albstadts Trainerin Gülfidan Balci Mitte der ersten Halbzeit, als die Schwarz-Roten von 8:7 auf 12:7 (20.) davon zogen. Bis zur Pause bauten die Albstädterinnen den Vorsprung gar auf 17:11 aus. In Hälfte zwei ließen die Gastgeberinnen den Gegner nie mehr als bis auf drei Treffer heran kommen. Siri Schaudt und Viola Büttner sorgten mit ihren Toren zum 29:24 (60.) für die Entscheidung; Baar gelang nur noch Ergebniskosmetik. HSG Albstadt: Hanker; Rominger, Büttner (4), Herfort (7), Petznik (8), Siehler (2), Gekeler, Götz (3), Otterbach, Wiest, Mayer, Schaudt (5), Puresevic.