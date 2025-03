Handball Landesliga: Frauen des HBW Winterlingen-Bitz wollen nachlegen

LANDESLIGA FRAUEN

HWB Winterlingen-Bitz – HC Schmiden/Oeffingen II (Sonntag, 15.10 Uhr, Sporthalle Bitz). Es war bisher keine leichte Saison für den Aufsteiger HWB Winterlingen-Bitz, von daher war das 33:28 gegen die HSG Fridingen/Mühlheim II nicht nur der erste Saisonerfolg, sondern auch Balsam für die angeschlagene Seele.

Da das Hinspiel „nur“ mit 24:27 verloren und somit der direkte Vergleich gewonnen wurde, könnte zudem der letzte Platz an den punktgleichen Schmiden/Oeffingen II, der zwei Begegnungen weniger auf der Habenseite verbucht, weitergereicht werden. Es sieht alles nach einem Abstieg für Winterlingen-Bitz aus.

Änderung der Staffeleinteilung

„Durch die Änderung der Staffeleinteilung sieht es so aus, als müssten zwei Teams aus der Landesliga absteigen, aber da spielen so viele Variablen eine Rolle, dass es am Ende eventuell doch nur einen Absteiger geben könnte“, sagt HWB-Trainer Michael Maier, der genauso wie sein Trainerkollege Alexander Maier zu Saisonende beim Schlusslicht aufhören wird und den Staffelstab an den bei der HWB-Herrenmannschaft aktiven Til Henkel weiterreichen wird.

Der lange Weg zum Landesliganiveau

„Aufgrund von Schwangerschaft und Vereinswechseln hatten wir vor der Saison vier, fünf Abgänge von wichtigen Spielerinnen, so dass es sehr langsam vonstatten ging das Landesliga-Niveau zu erreichen. Allerdings hatten wir schon vor dem Sieg gegen Fridingen/Mühlheim II drei, vier gute Spiele gezeigt“, analysiert Maier. Mit Schmiden/Oeffingen II wartet der Tabellensiebte auf Winterlingen-Bitz. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, denn In dieser Partie rechnen wir uns durchaus Chancen auf den Sieg aus“, verspricht Michael Maier dem Gegner einen heißen Tanz.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Rottweil (Samstag, 19.30 Uhr, Heuberghalle Meßstetten). Platz vier am Ende oder vielleicht doch nur Rang acht? - zweifelsohne ein sehr großer Unterschied, von daher wird der augenblickliche Fünftplatzierte HSG Hossingen-Meßstetten (15:13 Punkte) in den restlichen vier Begegnungen alles in die Waagschale werfen, um die zwei Punkte auf den nächsten Gegner HSG Rottweil (17:13 Punkte) aufzuholen beziehungsweise die drei Punkte Vorsprung auf den Achtplatzierten SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell zu verteidigen. Theoretisch könnte sogar der Drittplatzierte SG Tübingen (22:10 Punkte) noch überflügelt werden.