Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Landesliga-Handballer der SG HCL über weite Strecken des Spiels mit dem Gegner mithalten – nur um dann am Ende hauchdünn mit 30:32 (13:14) an einem Punktgewinn vorbeizuschrammen.

So lief es letztendlich auch am vergangenen Samstag, als die SG HCL zu Gast bei der HSG Ermstal war. Ebenfalls nicht neu ist, dass die SG HCL durch Verletzungssorgen in knapper Besetzung antreten muss. Umso schwerer wog die Rote Karte gegen Rückraumspieler Kim Baumann in der 19. Minute. Zu diesem Zeitpunkt stand es 8:7 für die HSG Ermstal.

Geschwächt ins Spiel

Trotz dieser deutlichen Schwächung und mit nur noch drei verbleibenden Rückraumspielern im Kader zeigte die SG HCL Kampfgeist. Allen voran Kai Keller, der insgesamt 13 Tore erzielte.

In die Halbzeit ging es mit einem knappen 14:13-Rückstand aus Sicht der HCL. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte dann sogar die Mannschaft aus dem Nagoldtal. In der 39. Minute war das Team knapp mit zwei Toren in Führung (18:20), doch dann drehten die Gastgeber mit einem Vier-Tore-Lauf den Vorsprung einmal um. Bis zur 55. Minute setzte sich die HSG Ermstal auf 29:25 ab.

Ausgleich – aber dann?

Aber die SG HCL ließ nochmal Spannung aufkommen. In der 59. Minute traf Jakob Kappler zum 30:30 – Ausgleich. Nur eine Minute trennte die SG HCL von einem Punktgewinn, aber die HSG Ermstal zeigte sich abgezockter und setzte in der letzten Minute noch zwei Treffer obendrauf zum 32:30-Endstand.

Statistik

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Kai Keller (13/3), Jakob Kappler (5), Steffen König (4), Felix Engelland (3), Patrick Petriesas (2), Moritz Sawall (2), Simon Braun (1), Cedric Renken, Kim Erik Baumann, Lars Poslovsky und Yngve Emil Baumann (beide im Tor).