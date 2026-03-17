Handball Landesliga: Abstiegskampf pur ist bei der HK angesagt

Die Landesliga-Männer aus Ostdorf und Geislingen verlieren beim Primus HSG Mimmenhausen/Mühlhofen klar mit 24:39 (10:17) und stehen auf einem Abstiegsplatz.
Die Aufgabe hätte kaum schwieriger sein können: Die Landesliga-Handballer der HK Ostdorf-Geislingen gastierte beim Tabellenführer HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Für die Gastgeber ging es um Wiedergutmachung, nachdem sie in der Woche zuvor überraschend beim direkten HKOG-Konkurrenten TV Pfullendorf verloren hatten. Entsprechend fokussiert trat der Ligaprimus vor heimischer Kulisse in Salem auf. Dennoch reisten die Männer um Cheftrainer Felix Decker mit breiter Brust an den Bodensee, um dem Favoriten Paroli zu bieten.