Handball Landesliga: Abstiegskampf pur ist bei der HK angesagt

Die Landesliga-Männer aus Ostdorf und Geislingen verlieren beim Primus HSG Mimmenhausen/Mühlhofen klar mit 24:39 (10:17) und stehen auf einem Abstiegsplatz.

Die Aufgabe hätte kaum schwieriger sein können: Die Landesliga-Handballer der HK Ostdorf-Geislingen gastierte beim Tabellenführer HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Für die Gastgeber ging es um Wiedergutmachung, nachdem sie in der Woche zuvor überraschend beim direkten HKOG-Konkurrenten TV Pfullendorf verloren hatten. Entsprechend fokussiert trat der Ligaprimus vor heimischer Kulisse in Salem auf. Dennoch reisten die Männer um Cheftrainer Felix Decker mit breiter Brust an den Bodensee, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Gäste halten in der Anfangsphase gut mit In der Anfangsphase gelang das auch. Die Gäste hielten in der ersten Viertelstunde gut mit und blieben zunächst in Schlagdistanz. Doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle. Nach 18 Minuten zeigte der Tabellenführer seine ganze Stärke und setzte sich zunehmend ab. Ballgewinne wurden konsequent in schnelle Tore umgemünzt, sodass sich Mimmenhausen/Mühlhofen bis zur Pause auf 17:10 absetzen konnte.

Der Primus kontrolliert das Spielgeschehen

Nach dem Seitenwechsel zeigte Mimmenhausen/Mühlhofen dann, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen. Mit der Ruhe und Effizienz einer Spitzenmannschaft kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen. Die Abwehr blieb kompakt, im Angriff wurden die Chancen konsequent genutzt. Während Ostdorf/Geislingen weiterhin bemüht war, den Anschluss zu halten, zogen die Hausherren Tor um Tor davon und bauten den Vorsprung Schritt für Schritt aus.

HK hat nichts mehr entgegen zu setzen

Die Gäste konnten dem temporeichen Spiel der heimischen HSG nichts mehr entgegensetzen. Am Ende stand ein deutliches 39:24 auf der Anzeigetafel. Durch die Niederlage spitzt sich die Situation im Tabellenkeller weiter zu. Verfolger Pfullendorf (9:25-Zähler) punktete beim Schlusslicht TV Aixheim erneut doppelt, sodass die HK mit 9:27-Punkten auf einen Abstiegsplatz abrutschte.

Umso wichtiger wird das kommende Heimspiel für die Decker-Sieben. Am Sonntag, um 17 Uhr, empfängt die HKOG den Punktenachbarn SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen in der Schloßparkhalle.

„Wochen der Wahrheit“ warten nun

Routinier Michael Geiger brachte die Lage auf den Punkt: „Herzlich willkommen in den Wochen der Wahrheit. Mit Allensbach und Aixheim haben wir jetzt zwei Endspiele vor der Brust.“ Auch Mannschaftskapitän Lukas Eberhart richtet einen klaren Appell an die Fans: „Wir brauchen jeden einzelnen Fan auf der Tribüne und eine laute Halle, um gegen Allensbach erfolgreich bestehen zu können.“ HK Ostdorf/Geislingen: Geiger, Lohra, Jannick Frank (4), Emil Arndt (3/2), Herre (3), Felix Maier (3/1), Jan Müller (3), Leon Frank (2), Riccobono (2/1), Eberhart (1), Hilsenbeck (1), Leonard Müller (1), Schick (1), Scherle, Schneller.