Handball Kinzigtal: Timo Armbruster ist neuer Coach

1 Timo Armbruster trainert ab dieser Saison die Männer des HB Kinzigtal. Foto: Frei

Eigengewächs übernimmt die Handballmänner des HB Kinzigtal.









Mit einem neuen Trainer starten die Herren des HB Kinzigtal in die Saison 2024/25. Mit Timo Armbruster handelt es sich um ein HBK-Eigengewächs. Er ist seit 2016 als Trainer aktiv und betreute die B-Jugend und A-Jugend im Wechsel, zudem war er in der Saison 2019/2020 Spielertrainer der zweiten Mannschaft. Seit der F-Jugend ist Armbruster Mitglied des TV Schenkenzell, spielte bis 2015 in der ersten Herrenmannschaft, ehe er 2021 seine Karriere als Spieler beendet hat.