Der Weltmeister war nur eine kleine Hürde für die deutschen Handballerinnen. Im Spiel um Gold wartet der «ultimative Endgegner». Friedrich Merz fiebert mit.
Rotterdam - Der Final-Auftrag von Bundeskanzler Friedrich Merz erreichte die deutschen Handballerinnen im Partybus zurück ins Rotterdamer Hotel. "Jetzt heißt es: voller Einsatz für den letzten Schritt. Ganz Deutschland fiebert mit", schrieb der CDU-Politiker nach dem Sensationssieg gegen Frankreich im WM-Halbfinale. Zugleich sprach Merz der DHB-Riege damit Mut für die angepeilte Gold-Krönung am Sonntag (17.30 Uhr/ARD/Sporteurope.TV) gegen Norwegen zu.