Die deutschen Handballer haben den Einzug ins EM-Halbfinale nach dem Sieg gegen Norwegen selbst in der Hand. Um unter die besten vier Teams zu kommen, gibt es mehrere Optionen.
Herning - Für Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft die Rechenspiele begonnen. In den Hauptrundenpartien gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Montag und gegen Europameister Frankreich am Mittwoch kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen.