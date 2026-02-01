Handball: „Jung-Gallier“ unterliegen knapp

Es fehlte nicht viel und die Drittliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten II hätten aus der Goldstadt Zählbares mitgebracht. Nach dem überzeugenden Heimerfolg über die zweite Mannschaft des TV Bittenfeld in der Vorwoche zeigten die Schützlinge von Cheftrainer Micha Thiemann erneut einen couragierten Auftritt. Doch nach spannenden und intensiven 60 Spielminuten konnte sich die vor dem Anpfiff favorisierte SG Pforzheim-Eutingen in der heimischen Bertha-Benz Sporthalle denkbar knapp mit 27:26 (17:13) durchsetzen. „Es waren in der Vergangenheit sehr oft enge Spiele. Sie haben eine gute Mischung in der Mannschaft, in der Kapitän Julian Broschwitz klar die Fäden zieht“, wusste Thiemann im Vorfeld der Partie und sollte mit all seinen Aussagen recht behalten.

SG-Eigengewächs Broschwitz war zusammen mit Youngster Finn Meißner (beide fünf Treffer) der torgefährlichste Spieler der Enz-Handballer. Auf Gästeseite konnte Louis Mann sieben Tore vorweisen.

Pforzheim-Eutingen setzt sich nach ausgeglichenem Beginn ab

Wie erwartet, entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die SG Pforzheim-Eutingen in den ersten Minuten oft in Führung bringen, die “Jung-Gallier“ aber postwendend den Rückstand egalisieren konnten. Nach einer Viertelstunde gelang es den Hausherren, sich auf 10:7 abzusetzen. Zur Pause konnte dieser Vorsprung beim Halbzeitstand von 17:13 nochmals ausgebaut werden.

HBW II kämpft sich wieder heran

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zunächst das gleiche Bild - mit sechs Toren führte die SG beim Stand von 20:14 (36.). In der Folge spielten aber die „Jung-Gallier“ groß auf. In Überzahl gelangen Louis Mann drei Tore in Folge. Die Gäste waren auf 22:19 (45.) wieder dran. SG-Coach Alexander Lipps rief zur eiligen Besprechung zusammen, um seine Jungs neu zu justieren. In der Schlussphase waren die Gäste zweimal in Folge auf einen Treffer herangerückt, der Ausgleich sollte aber nicht fallen. Mischa Locher verkürzte kurz vor Spielende zum 26:27. Bei Ballbesitz der Hausherren sollte aber nichts mehr passieren.

Goldstädter klettern auf Rang drei

Mit nun drei Siegen in Folge und 25:13-Punkten kletterten die Goldstädter auf den 3. Tabellenplatz hoch. Die „Jung-Gallier“ sortieren sich mit 15:23-Zählern auf dem 12. Tabellenplatz ein. Am nächsten Samstag sollten die Schützlinge von Micha Thiemann wieder dringend Zählbares einheimsen, wenn man beim unmittelbaren Tabellennachbarn TV Erlangen-Bruck auflaufen wird. HBW Balingen-Weilstetten: Hajdu, Bierfreund; Gaugisch (2), van Vliet (3), Römer (1), Henselek, Eisele (4/1), Milosavljevic (1), Banzhaf, Locher (5/1), Mann (7), Selinka (3),