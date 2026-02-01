Handball: „Jung-Gallier“ unterliegen knapp

Handball 3. Liga: Der HBW Balingen-Weilstetten II muss sich knapp 26:27 (13:17) gegen die SG Pforzheim-Eutingen geschlagen geben.
Es fehlte nicht viel und die Drittliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten II hätten aus der Goldstadt Zählbares mitgebracht. Nach dem überzeugenden Heimerfolg über die zweite Mannschaft des TV Bittenfeld in der Vorwoche zeigten die Schützlinge von Cheftrainer Micha Thiemann erneut einen couragierten Auftritt. Doch nach spannenden und intensiven 60 Spielminuten konnte sich die vor dem Anpfiff favorisierte SG Pforzheim-Eutingen in der heimischen Bertha-Benz Sporthalle denkbar knapp mit 27:26 (17:13) durchsetzen. „Es waren in der Vergangenheit sehr oft enge Spiele. Sie haben eine gute Mischung in der Mannschaft, in der Kapitän Julian Broschwitz klar die Fäden zieht“, wusste Thiemann im Vorfeld der Partie und sollte mit all seinen Aussagen recht behalten.