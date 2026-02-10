Handball: „Jung Gallier“ erhalten Verstärkung

Der Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II reagiert auf seine angespannte Personallage in der 3. Liga Süd und verpflichtet mit sofortiger Wirkung David Soos vom Schweizer Club HSC Kreuzlingen. Durch die Langzeitverletzungen von Fabian Diermeier und Neo Wehrli ist der Rückraum stark ausgedünnt, zudem tragen A-Jugendliche aktuell eine hohe Doppelbelastung. „Es tut gut, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen“, betont HBW-Trainer Micha Thiemann.

Bruder Adam Soos spielte auch schon beim HBW II Soos, dessen Bruder Adam auch schon von 2017 bis 2020 beim HBW II gespielt hat, überzeugte im Probetraining und soll schnell Impulse setzen. Der gebürtige Singener spielt auf Halblinks und in der Mitte. 2024 war er von der HSG Konstanz nach Kreuzlingen gewechselt, ehe ihn ein Kreuzbandriss und die Insolvenz des Clubs stoppten. Nach erfolgreicher Reha ist er nun wieder fit und hochmotiviert. „Mein Ziel ist es, Profi zu werden – beim HBW finde ich dafür ideale Bedingungen“, sagt Soos, der zunächst einmal weiter von Singen nach Balingen pendelt.

„David ist sehr fokussiert, steht nach der Reha top da“, attestiert HBW-Coach Thiemann und ergänzt: „Ich würde ihn als Shooter bezeichnen, er gibt uns etwas, das wir so aktuell nicht haben.“ Die Spielberechtigung für den Neuzugang steht allerdings noch aus.