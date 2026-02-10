Handball: „Jung Gallier“ erhalten Verstärkung

Der HBW Balingen-Weilstetten II reagiert auf die angespannte Personallage und verpflichtet David Soos vom HSC Kreuzlingen für die Rückrunde in der 3. Bundesliga Süd.
Der Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II reagiert auf seine angespannte Personallage in der 3. Liga Süd und verpflichtet mit sofortiger Wirkung David Soos vom Schweizer Club HSC Kreuzlingen. Durch die Langzeitverletzungen von Fabian Diermeier und Neo Wehrli ist der Rückraum stark ausgedünnt, zudem tragen A-Jugendliche aktuell eine hohe Doppelbelastung. „Es tut gut, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen“, betont HBW-Trainer Micha Thiemann.