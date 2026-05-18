Handball Jugendspieler: Strobel und Kromer rücken in die A-Jugend und zum HBW II auf

Die nächste Generation großer Talente beim Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II wächst weiter. Die Youngster steigen aus der B-Jugend in die A-Jugend und zu den Aktiven auf.
Nachdem die Saison 2025/26 beendet ist und die Spieler des aktuellen Kaders ihre Verträge verlängert haben, können die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II, der Tabellenplatz zwölf belegte, zwei weitere vielversprechende Talente im Kader begrüßen: Aus der erfolgreichen B-Jugend der JSG stoßen Lenn Strobel und Julian Kromer zum Team von Trainer Micha Thiemann. Zudem gehören mit Kalle Gaugisch und Fritz Henselek zwei weitere A-Jugendliche auch in der kommenden Spielzeit zum Team der Jung-Gallier.