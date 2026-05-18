Handball Jugendspieler: Strobel und Kromer rücken in die A-Jugend und zum HBW II auf

Die nächste Generation großer Talente beim Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II wächst weiter. Die Youngster steigen aus der B-Jugend in die A-Jugend und zu den Aktiven auf.

Nachdem die Saison 2025/26 beendet ist und die Spieler des aktuellen Kaders ihre Verträge verlängert haben, können die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II, der Tabellenplatz zwölf belegte, zwei weitere vielversprechende Talente im Kader begrüßen: Aus der erfolgreichen B-Jugend der JSG stoßen Lenn Strobel und Julian Kromer zum Team von Trainer Micha Thiemann. Zudem gehören mit Kalle Gaugisch und Fritz Henselek zwei weitere A-Jugendliche auch in der kommenden Spielzeit zum Team der Jung-Gallier.

Klangvolle Namen rücken zur kommenden Spielzeit in die A-Jugend auf und sollen parallel dazu Schritt für Schritt an den Aktivenbereich herangeführt werden: Strobel und Kromer haben in Handballdeutschland eine nicht unbedeutende Vergangenheit – kann die nächste Generation daran anknüpfen?

Thiemann lobt Arbeit im Jugendbereich

Coach Micha Thiemann ist fest davon überzeugt. Beide seien sehr junge Spieler, die noch bis vor wenigen Wochen noch B-Jugend gespielt haben, „ihre Entwicklung ist absoluter Beleg für die hervorragende Arbeit in der JSG, allen voran Tobias Thum, ihr Trainer in der B-Jugend, der viel in die beiden Jungs investiert hat.“ Beide haben aber auch schon in der A-Jugend gezeigt, was sie können. „Es ist jetzt der logische Schritt, wir wollen sie zunächst im Training heranführen, dann gilt es, sie Stück für Stück so aufzubauen, dass sie sich an die Drittligaluft gewöhnen können.“

So ist es auch für den Sportlichen Leiter Adrian Fuladdjusch „völlig logisch und konsequent, dass wir beiden Spielern die weitere Möglichkeit zur Entwicklung geben.“ Das nötige Rüstzeug und die Qualität dafür bringen sie schon mit, im Laufe der Zeit werden sie auch zunehmend ihre Spielminuten in der 3. Liga bekommen.

Das ist Julian Kromer

„Julian ist für mich so ein Typ Louis Mann, nur in jünger, er liefert sich mit ihm einige interessante Fights im Training“, beschreibt Thiemann. „Er wirft sich voll rein, hat in der Abwehr eine große Präsenz“. Ihm traut er schon früh auch beim HBW II eine tragende Rolle in der Abwehr zu, „er hat viel Power, im Angriff zeichnet ihn seine Durchschlagskraft aus. Julian ist für Thiemann ein Spieler, bei dem es nur an oder aus gibt. „Er bereichert schon jetzt unser Training, weil er eine unglaubliche Intensität reinbringt. Er rackert ohne Ende.“ Das ist für jeden Trainer dankbar, solche Spielertypen zu haben. „Julian bringt eine große Grundaggressivität und Grundhärte mit, will immer gewinnen, scheut keinen Zweikampf.“

Das ist Lenn Strobel

„Lenn ist ein technisch unfassbar versierter Spieler, ich sehe seine Stärken vor allem im Angriff. Er hat ein großes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, das macht ihn schon jetzt zu einem kompletten Spieler.“ Er verfügt über mehrere Schlagwurfvarianten, verschiedene Täuschungen, auch ein gutes Raumgefühl, eins-gegen-eins mit viel Power. Thiemann attestiert dem jüngsten Strobel-Sprössling „einen hohen Talentfaktor, er war völlig berechtigt schon regelmäßig beim DHB im Einsatz.“ Für ihn „besticht Lenn durch seine individuelle Qualität im Angriff, jetzt gilt es noch, ihm auch in der Abwehr eine größere Robustheit zu geben.“

Thiemann will aber erstmal aufs Bremspedal drücken. „Wir sprechen vom ersten Jahr A-Jugend, der volle Fokus ist für beide die Jugend, dass sie sich dort als klare Führungspersönlichkeiten herauskristallisieren und im Spiel zeigen, dass sie besser sind als die anderen.“

„Kalle Gaugisch ist eine Allzweckwaffe, kann im Rückraum auf jeder Position spielen und bringt große Spielfähigkeit mit“, konstatiert Coach Thiemann. Für Thiemann ein „Spieler der Bock hat, der auch über den Kampf kommt.“ Fritz Henselek habe eine etwas andere Rolle: „Als Rechtsaußen eingeplant, hat er in der Jugend auch auf Rückraum rechts gute Leistungen gezeigt“, sieht Thiemann die Perspektive. „Er könnte seine Nische finden als abwehrstarker Rechtsaußen.“ Er bringt alles mit: Dynamik, Power und großen Willen.