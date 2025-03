B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HC Erlangen 36:30 (16:14). Ein Offensivfeuerwerk brannte die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten beim 36:30 gegen den HC Erlangen ab.

Von Beginn an war die JSG-Vordermannschaft putzmunter und maßgeblich für die 8:3-Führung nach acht Minuten verantwortlich. Dieser Traumstart kostete Kraft, kurzfristig kehrte der Schlendrian ein und Erlangen kam bis auf 7:8 (11.) heran, doch nach dem 14:10 für die JSG durch Jugend-Nationalspieler Friedrich Henselek in der 20. Minute war die Welt wieder in Ordnung, wohingegen in den Schlussminuten des ersten Durchgangs Erlangen wieder leichte Feldvorteile hatte. Nach dem 19:16 durch Kalle Gaugisch in der 35. Minute leistete sich die Heim-Sieben sogar eine längere Schwächephase, so dass die Franken zum 19:19 ausglichen. Balingens Moral war aber beachtenswert, und nach 42 Minuten lag die JSG schon wieder mit 23:20 vorne. Nach dem 32:27 von Kalle Gaugisch in der 57. Minute war der Auftakterfolg in der Meisterrunde für die Schwaben endgültig im Sack. JSG Balingen-Weilstetten: Fischer, Böhler; Herrmann, Strobel (5), Firmbach, Gaugisch (8/1), Henselek (9), Müller, Abermeth, Bee (4), Dinger (2), Gola (1), Kromer (2), Parlak (5).

A-JUGEND BUNDESLIGA

JSG Balingen-Weilstetten – mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen 34:22 (15:10). Den zweiten Saisonsieg hat die A-Jugend der JSG im Kellerduell der Bundesliga Süd eingefahren.

Den Grundstein legten die Jungs des Trainerduos Fabian Mayer und Jonas Baumeister mit einer bärenstarken Anfangsphase, in der sich auf 10:3 (18.) absetzten. Die Gäste kamen in der Folge zwar etwas heran; aber zur Pause führte die JSG mit 15:10. Im zweiten Durchgang verteidigten die Gastgeber ihre Führung erfolgreich und bauten diese in der Schlussphase noch aus bis zum 34:22-Endstand, mit dem die JSG die Rote Laterne an die Gäste abgab. JSG: Schaible, Bessel; Menzel (13/5), Walz (4/1), Wurster, Dupé (5), Tadic (2), Römer (1), Kromer (1), Sfakiotakis, Kischko (1), Ecker (3), Strobel (2), Gaugisch (1), Dinger, Hermann (1).