Handball Jugendbundesliga: Fährt die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten zum Final4?

U19-JUGENDBUNDESLIGA

JSG Balingen-Weilstetten - Bergischer HC (Sonntag, 14 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Ein unheimlich wichtiges Spiel steht für die JSG Balingen-Weilstetten an. Gewinnt der Tabellenvorletzte diesen Kellerkracher vor heimischer Kulisse gegen den Bergischen HC, dann könnte der Gastgeber nicht mehr auf den letzten Rang, den im Moment mit einem Punkt Rückstand die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen einnimmt, zurückfallen.

Lesen Sie auch

Im besten Fall könnten sogar die drei Pluspunkte Rückstand auf den Bergischen HC (8:24 Zähler) und die SG BBM Bietigheim (8:22) aufgeholt werden, auch wenn es der letzte Gegner TSV Bayer Dormagen als Zweitplatzierter in sich hat.

Nach großen Problemen über weite Strecken der Runde ging es zuletzt bei der JSG aufwärts, schon beim 28:30 gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde eine couragierte Leistung gezeigt. Es folgten die ersten beiden Saisonerfolge gegen Frisch Auf Göppingen (32:25) und Melsungen (34:22). Gegen die Bietigheimer gab es vor Wochenfrist eine Hiobsbotschaft. In der 24. Minute verletzte sich JSG-Akteur Fynn Menzel schwer am Sprunggelenk, so dass einvernehmlich entschieden wurde die Begegnung abzubrechen und diese mit 2:0 für Bietigheim zu werten.

U17-JUGENDBUNDESLIGA

JSG Balingen-Weilstetten – HT München (Sonntag, 16.30 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Nach der 26:33-Niederlage im Verfolgerduell gegen Frisch Auf Göppingen gibt es für die U17 der JSG nur noch Minimalchancen auf den ersten Tabellenplatz, der die Qualifikation für das „Final-Four“ mit sich bringen würde. Der Rückstand von fünf Pluspunkten auf den Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen, der zudem eine Begegnung weniger bestritten hat, scheint kaum mehr aufzuholen sein.

Göppingen mischt auch noch vorne mit. Allerdings wäre auch der dritte Rang ein lohnenswertes Ziel und diesbezüglich befindet sich Balingen-Weilstetten vor allem mit dem nächsten Duellanten HT München im Clinch, der bei einer ausstehenden Begegnung weniger einen Rückstand von zwei Pluszählern aufweist.