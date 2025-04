1 Stella Wendel geht mit der Nationalmannschaft auf Länderspielreise nach Frankreich. Begleitet wird sie von Samira Weiss. Foto: Loock

Die HSG Hossingen-Meßstetten will nicht mit leeren Händen aus Marpingen heimkehren.









Link kopiert



B-JUGEND BUNDESLIGA HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 12 Uhr, Sporthalle Marpingen). Die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten tritt am Samstag bei der HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler an. Nach der Spielabsage durch eben jenen Gegner am vergangenen Sonntag hofft die Mannschaft darauf, dass die Partie stattfinden kann.