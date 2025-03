Handball Jugend-Bundesliga: JSG-Teams haben weitere Siege fest im Visier

1 Nach dem Auftakterfolg gegen Erlangen peilt die B-Jugend der JSG die nächsten Punkte an. Foto: Kara

Die A- und B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten wollen am Sonntag in der Bundesliga auswärts in Bietigheim und in Göppingen ihren Lauf fortsetzen.









A-JUGEND BUNDESLIGA SG BBM Bietigheim – JSG Balingen-Weilstetten (Sonntag 15 Uhr, Sporthalle am Viadukt Bissingen). Vor einem enorm richtungsweisenden Spiel steht die A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten am Sonntagnachmittag in Bietigheim-Bissingen. Durch den sehr überzeugenden 34:22-Erfolg in der Vorwoche gegen die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen wurde der letzte Tabellenplatz an den Duellanten weitergereicht und der Rückstand auf die SG Bietigheim (28:45 gegen den SC DHfK Leipzig) und den Bergischen HC (31:41 gegen den TSV Bayer Dormagen), gegen die jeweils noch gespielt wird, auf drei Zähler eingedampft.