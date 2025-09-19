Handball Jugend-Bundesliga: JSG Balingen-Weilstetten will nachlegen

A-JUNIOREN BUNDESLIGA

TuSEM Essen – JSG Balingen-Weilstetten (Samstag, 15 Uhr, Sporthalle Margarethenhöhe). In der Vorsaison kam die U19 der JSG Balingen-Weilstetten vor allem zu Beginn überhaupt nicht in Schwung.

Die Mayer-Sieben rannte ab dem ersten Spieltag vergeblich der Konkurrenz im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde, für die sich die Top vier der Staffel qualifizierten, hinterher.

Erst mit der Zeit kam das Team unter der Regie von Fabian Mayer und Jonas Baumeister mit den Anforderungen in der Bundesliga Süd immer besser zurecht, fuhr schon zu Ende der regulären Runde den ein oder anderen Sieg ein und machte in den Begegnungen um den Klassenerhalt den Staffelverbleib perfekt.

In dieser Spielzeit soll es wieder aufwärts gehen, der 31:27-Auftakterfolg gegen den VfL Eintracht Hagen macht Lust auf mehr. TuSEM Essen bestreitet sein erstes Spiel.

B-JUNIOREN BUNDESLIGA

TVB Stuttgart – JSG Balingen-Weilstetten (Sonntag, 15 Uhr, Gemeindehalle Bittenfeld). Beim 31:29-Erfolg am ersten Spieltag gegen die SG Pforzheim/Eutingen gab die U17 der JSG Balingen-Weilstetten über weite Strecken eine gute Figur ab. Bis zur 49. Minute beim Stande von 25:19 wurde fast durchgängig der Ton angegeben, doch im Anschluss setzte das Nervenflattern ein und die JSG zitterte sich zum Auftaktsieg.

Gegen den TVB darf sich unter Umständen keine einzige Schwächephase einschleichen, auch wenn die Landeshauptstädter beim 34:39 gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf keine Bäume ausrissen.