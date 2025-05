Handball Jugend Bundesliga: Ein Fight unter Hochspannung zum Rundenabschluss

wB-JUGEND BUNDESLIGA

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Nellingen 29:28 (12:14). Was die HSG Hossingen-Meßstetten und der TV Nellingen zum Rundenabschluss ablieferten war Handball unter Hochspannung, mit viel Tempo und einem insgesamt wirklich heißen Fight – das Spiel fand am Ende in der HSG Hossingen-Meßstetten einen glücklichen Sieger.

Der Sponsorentag der HSG Hossingen-Meßstetten sorgte dafür, dass die Halle gut gefüllt war, die Bewirtung mit Fassbier und Gegrilltem vor der Halle lockten auch viele Maiwanderer an – und eigentlich hätte man in einem Spiel, bei dem es um wirklich gar nichts mehr ging, einen ruhigen Nachmittag erwarten können. Hossingen-Meßstetten stand schon als Staffelsieger fest, der TV Nellingen war dahinter und hatte keine Chance mehr, die HSG einzuholen. Eigentlich unspektakulär doch weit gefehlt: Von Anfang an entwickelte sich ein hochinteressantes Spiel, in dem die Gastgeberinnen zwar mit 8:4 vorne lagen, vor allem auch weil die Gäste viel verwarfen. Als sie stabiler abschlossen und ihre Torhüterin Emily lang ihrerseits die Kiste vernagelte, lief bei Hossingen-Meßstetten nicht mehr viel zusammen. Das Resultat war das 11:11 Mitte der ersten Halbzeit, die knappe Führung von 14:12 für die Gäste ging zum Seitenwechsel durchaus in Ordnung.

Ausgleich zum 20:20

Beim 20:20 war der Ausgleich wiederhergestellt, die famos haltenden Lina Schefold sorgte dafür, dass die Heuberg-Mädels mit 24:22 und 26:24 in Führung gehen konnten. Die tatsächlich äußerst lautstarken Fans beider Lager sahen aber auch einen TV Nellingen, der sehr konsequent auf’s Tempo setzte und wieder aufkam. 28:28 stand es zwei Minuten vor Schluss, Stella Wendel erzielte das 29:28, der letzte Angriff der Gäste lief ins Leere, Hossingen/Meßstetten holte äußerst knapp zwei Punkte.

Eine knappe Kiste

„Das war heute noch einmal viel von dem, was wir schon oft dieses Jahr gesehen haben: Großer Kampf, viel Tempo und letztlich auch großer mannschaftlicher Zusammenhalt auf beiden Seiten, das hat richtig Spaß gemacht“ zeigte sich Trainer Andreas Wendel zufrieden: „Wir sind dieses Jahr schon sehr oft auf den TV Nellingen getroffen, zuletzt vor zwei Wochen beim Ibot, da gibt es keine Geheimnisse – von daher war auch klar, dass das heute eine knappe Kiste wird“.

Deutlich war in der Heuberghalle auch eine gewisse Wehmut zu spüren, bei beiden Teams: In dieser Form werden beide Mannschaften wohl nicht mehr aufeinandertreffen, für die Heuberg-HSG war es das letzte Heimspiel einer äußerst erfolgreichen Bundesliga – Saison: Die aber noch gekrönt werden soll mit einem erfolgreichen Auftreten beim DHB Pokalfinale.

HSG Hossingen-Meßstetten: Weber/Schefold (Tor), Bacher, Kischko (2), Elezi (1), A. Kosch, Müllerschön, Weiss (8/2), Mebold (1), V. Kosch, Seidel (6), Lide, Idel, Wendel (11), Reitspieß.