1 Der erste Sieg ist für die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten unter Dach und Fach. Foto: Seidel

Im ersten Spiel der Jugend-Bundesliga-Runde 2024/2025 konnte die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen/Meßstetten absolut überzeugen und siegte verdient gegen die HSG Stuttgart/Metzingen mit 37:26 (19:11).









Link kopiert



Erstes Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse, württembergisches Derby und eine mit 300 Zuschauern knallvoll besetzte Heuberghalle, es war alles angerichtet für den Einstand der HSG-Mädels in der Jugend-Bundesliga - und das Spiel sollte halten, was sich die vielen Fans versprochen hatten.