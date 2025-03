Frisch Auf Göppingen nimmt in der Meisterrunde der B-Jugend die Punkte aus Balingen mit.

B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen/Weilstetten – Frisch Auf Göppingen 26:33 (13:17). Balingen begann hervorragend und führte nach neun Minuten mit 5:2. Göppingen berappelte sich aber schnell wieder und glich bis zur 13. Minute zum 6:6 aus.

Bis zum 11:11 nach 21 Minuten blieb es ausgeglichen, doch im Anschluss setzte Göppingen zum großen Wurf an und zog bis zur 27. Minute auf 16:11 davon. So nahmen die Stauferstädter beim 17:13 eine Vier-Tore-Führung mit in die Halbzeitpause.

Göppingen macht früh alles klar

Die ersten drei Treffer des zweiten Durchgangs erzielte ebenfalls Frisch Auf, das somit nach 36 Minuten beim Stande von 20:13 klar auf der Siegesstraße war. Richtig bitter schien es für die JSG auszusehen, als Mats Kiener in der 57. Minute gar auf 32:22 für den Gast einstellte. In den letzten Minuten gelang der JSG Balingen-Weilstetten aber noch einmal etwas Schadensbegrenzung. JSG Balingen-Weilstetten: Fischer, Herrmann, Gola, Müller, Böhler, Firmbach (2), Gaugisch (3/1),. Henselek (2/1), Haug (1), Abermeth (1), Bee (9), Dinger (4), Kromer (2), Parlak (2/1).