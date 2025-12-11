Handball: JSG-Teams streben Zählbares an

1 Ein wichtiges Spiel wartet auf Julian Kromer und die B-Jugend der JSG. Foto: Kara Die A-Jugend gastiert am Samstag in Hagen. Die B-Jugend empfängt Friesenheim/Hochdorf.







A-JUGEND BUNDESLIGA VfL Eintracht Hagen – JSG Balingen/Weilstetten (Samstag 16.30 Uhr, Halle Mittelstadt). Mit einer schlechten Ausgangsposition im Hinblick auf das Erreichen der ersten vier Plätze, die zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen, geht die JSG Balingen-Weilstetten in die Rückrunde der Bundesliga Süd. Momentan beträgt der Rückstand für den Tabellenachten fünf Punkte auf den Viertplatzierten Rhein-Neckar Löwen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Trend der JSG eindeutig nach unten zeigt, denn zuletzt wurden fünf Spiele hintereinander verloren. Vor allem die eigene Defensive macht Sorgen, denn während dieser Dürreperiode mussten in jedem Spiel mindestens 34 Gegentore hingenommen werden. Positiv stimmt die JSG hingegen, dass gegen Hagen das Hinspiel mit 32:27 gewonnen wurde und das offensiv selbst bei den jüngsten Niederlagen immer wieder Akzente gesetzt wurden, unter anderem beim 36:41 gegen den HC Erlangen und beim 40:43 gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf. B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen/Weilstetten – HLZ Friesenheim/Hochdorf (Sonntag 16 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Schon vor dem abschließenden Saisonspiel der B-Jugend-Bundesliga Süd stehen sowohl die JSG Balingen-Weilstetten (10:8 Punkte), als auch das HLZ Frisenheim-Hochdorf (14:4) neben den Rhein-Neckar Löwen (18:0) als Teilnehmer der Meisterrunde fest. Klein beigeben wird allerdings keines der beiden Teams, erst recht nicht die JSG, die nach hartem Kampf das Hinspiel knapp mit 36:38 verlor, denn die erreichten Punkte gegen die restlichen Teilnehmer der Meisterrunde werden in das Endturnier mitgenommen, so dass die JSG diesbezüglich bei 0:6 Zählern und Friesenheim-Hochdorf bei 2:4 Zählern steht, da gegen die Löwen zweimal verloren wurde.