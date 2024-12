Handball: JSG bleibt weiter sieglos

A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen/Weilstetten – TSV Bayer Dormagen 29:35 (14:17). Auch der TSV Bayer Dormagen war eine Nummer zu groß für die kriselnde A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten. Schnell lag die JSG schon nach fünf Minuten mit 1:4 im Hintertreffen, ließ aber im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nicht groß abreißen und kämpfte sich bis zur 18. Minute auf 10:11 heran, ließ im Anschluss aber wieder leicht Federn, so dass es zur Pause 17:14 für Dormagen stand.

Bis zum 21:23 durch Maik Walz in der 38. Minute hielt Balingen-Weilstetten weiterhin gut mit, doch dann folgte die einzige richtige Schwächephase der Begegnung, in der Bayer dreimal hintereinander zuschlug. Als Balingens Janne Wurster in der 54. Minute auf 28:31 verkürzte kam kurzzeitig Hoffnung auf, die durch Dormagens Malte Adam, Mats Wieczorek und Marian Ralf Rausch schnell erstickt wurde.

Lesen Sie auch

„Insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt“

„Insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt von uns. Allerdings haben wir zum Schluss zwei, drei Gegentore zu viel bekommen. Auf dieser Leistung können wir aufbauen, denn wir haben lange den Matchplan eingehalten und sind in unserem System geblieben. Wir werden weiterhin trainieren und nur über Weihnachten pausieren und möchten im neuen Jahr wieder angreifen“, resümierte JSG-Trainer Fabian Maier nach der Partie. JSG: Bessel (1), Dinger; Menzel (9/2), Lissy (3), Walz (5), Wurster (1), Dupé (3), Tadić, Römer (1), Kromer, Herrmann (2), Sfakiatakis (1), Kischko, Ecker (2), Böhler, Gaugisch (1), Dinger. B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen/Weilstetten – SG Pforzheim/Eutingen 32:27 (15:10). Die U 17 der JSG Balingen-Weilstetten bleibt in der Erfolgsspur, dieses Mal musste die SG Pforzheim-Eutingen daran glauben. Die JSG fand prima ins Spiel und führte nach elf Minuten schon mit 7:4, und blieb weiterhin am Drücker, so dass es nach 21 Minuten 12:6 für die Hausherren stand, die diesen komfortablen Vorsprung bis zur Pause konservierten.

Gäste fangen sich nach klarem Rückstand wieder etwas

Nach dem 21:13 durch Mattia Gola in der 37. Minute mussten die Pforzheim das Schlimmste befürchten, allerdings fing sich der Gast wieder, gestaltete die nächsten Minuten relativ ausgeglichen und war nach dem 30:21 durch JSG-Akteur Rasmus Bee in der 53. Minute sogar die bessere Mannschaft, auch wenn der Balinger Triumph zu keiner Zeit in Gefahr geriet.

JSG: Fischer, Schemminger; Strobel (6/3), Böhler, Firmbach (3), Gaugisch (2), Henselek (3), Haug (1), Abermeth(1) , Bee (3), Dinger (1), Häberlen (1), Gola (6), Kromer (1), Parlak (4).