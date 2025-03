A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – Bergischer HC 26:34 (13:18). Große Probleme mit dem Gegner hatte die Balinger A-Jugend beim 26:34 gegen den Bergischen HC. Daran änderten auch die 15 Treffer von Maik Walz nichts.

Wie sehr Trainer für positive Impulse sorgen können, zeigte sich in dieser Partie, denn beim Stande von 6:9 (15.) nahm das JSG-Trainerduo Fabian Mayer und Jonas Baumeister eine Auszeit, die Früchte trug, als die JSG zum 9:9 (17.) ausglich. Nach dem 10:10 durch Luka Tadić (18.) ging es allerdings etwas bergab, so dass es nach 24. Minuten 10:16 aus JSG-Sicht stand. Nach dem 16:24 (39.) wurde die nächste Auszeit des JSG-Duos an der Seite genommen, die dazu führte, dass im weiteren Verlauf nicht mehr an Boden verloren wurde. JSG Balingen-Weilstetten: Schaible, Bessel; Walz (15/7), Wurster, Dupé (2), Stengel, Tadić (2), Römer, Kromer (2), Herrmann, Wiedmann, Sfakiotakis (2), Kischko, Ecker (3). B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HT München 36:31 (21:15). Zum wiederholten Male in Torlaune befand sich die B-Jugend der JSG Balingen-Wellstetten beim 36:31 gegen den HT München.

Zu Beginn schlug sich München achtbar, fing sich aber nach dem 7:7 durch Ferdinand Birner (9.) sechs Gegentreffer hintereinander ein. Diese Rückschläge zeigten Wirkung, erst nach und nach nahm der HT-Dampfer wieder Fahrt auf. Die Gäste verkürzten bis zur 23. Minute auf 12:16, bekamen danach aber wieder aber Schlagseite, so dass es zur Halbzeit 21:15 für Balingen stand.

Aus der Kabine kam der Gastgeber mit viel Elan und lag sogar mit 25:16 in Front. Drei Gegentreffer hintereinander zeigten keine große Wirkung, weil mit einem eigenen 3:0-Lauf die passenden Antworten gegeben wurde. Danach waren wieder die Bayern am Zug, die viermal in Reihe zu schlugen.

Nach dem 30:33-Anschlusstreffer (56.) witterten die Gäste aus München noch mal Morgenluft, jedoch ließ die JSG um ihren überragenden zehnfachen Torschützen und Junioren-Nationalspieler Friedrich Henselek nichts mehr anbrennen.

J SG Balingen-Weilstetten: Fischer, Staiger, Wiesner, Müller, Böhler, Firmbach, Gaugisch (5/1), Henselek (10/1), Abermeth (3), Haug (2), Bee (6), Dinger (4), Häberlen, Herrmann, Kromer (2), Parlak (4)