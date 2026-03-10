Handball: Individualcoach für den HBW

Markus Gaugisch, der Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, wird ein „Gallier“: Er kümmert sich um den Nachwuchs und die Perspektivspieler.
Der HBW Balingen-Weilstetten steht schon seit seiner Gründung 2002 für herausragende Nachwuchsarbeit und einen hohen Anteil an Eigengewächsen in seinem Bundesligateam. Auch in der aktuellen Mannschaft von Matti Flohr stehen mit Kapitän Tobias Heinzelmann, Elias Huber, Elias Fügel, Till Wente und Bennet Strobel fünf prägende Akteure im Kader, die in Balingen schon das Nachwuchstrikot getragen haben.