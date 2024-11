Handball in der Stauseestadt: TG Schömberg nimmt Euphorie in die Verbandsliga mit – Wismar schwärmt

1 Trainer René Wismar im Gespräch mit seiner Bank: Seine Mannschaft und er können mit der bisherigen Saison voll zufrieden sein. Foto: Kara

Noch zwei Partien stehen an, dann geht ein ereignisreiches und äußerst erfolgreiches Jahr für die Handballer der TG Schömberg zu Ende. Wir haben ein Training der Stauseestädter besucht, Eindrücke gesammelt und mit René Wismar (Trainer), Vladko Kotuljac (Co-Trainer) und Steffen Kirschbaum (Kapitän) gesprochen.









Es ist Freitagabend: Während es draußen bitterkalt ist und es zum ersten Mal in diesem Winter so richtig schneit, bereiten sich die Handballer der TG Schömberg in der Halle auf ihr Auswärtsspiel am Folgetag in Bad Saulgau vor. Die Stimmung, das ist schnell zu spüren, ist ausgezeichnet. Alle Beteiligten haben ein Lachen im Gesicht. Bevor auf dem Parkett geschwitzt wird, nehmen sich René Wismar, Vladko Kotuljac und Steffen Kirschbaum Zeit für ein Gespräch auf der Tribüne.