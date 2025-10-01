Handball im Zollernalbkreis: Wismar-Sieben will auswärts punkten

VERBANDSLIGA MÄNNER

SG H2Ku Herrenberg 2 – TG Schömberg (Donnerstag, 20.30 Uhr, Sporthalle Herrenberg-Haslach). In der Vorbereitung wurde unter anderem der Ligakonkurrent SpVgg Mössingen mit 32:28 geschlagen und es gab gegen den Regionalligisten HSG Albstadt eine deutliche 26:40-Niederlage. Im ersten Punktspiel musste sich die TG Schömberg dem starken Aufsteiger HSG Rottweil mit 28:33 geschlagen geben. Die Viaduktstädter nahmen die Aufstiegseuphorie mit .

Erste Punkte im Blick

Zu ungewohnter Zeit am Donnerstagabend bestreitet die TGS ihr zweites Saisonspiel. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer René Wismar in Herrenberg-Haslach bei der zweiten Abordnung aus Herrenberg, die beim 22:29 zu Beginn gegen den SV Remshalden offensiv überhaupt nicht in Schwung kam, sich aber am zweiten Spieltag bei der 31:32-Niederlage bei der HSG Böblingen/Sindelfingen wesentlich besser präsentierte. Bis zur 50. Minute führte Herrenberg mit 28:26, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben.