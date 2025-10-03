Handball im Zollernalbkreis: TG Schömberg feiert ersten Saisonsieg

SG H2Ku Herrenberg II – TG Schömberg 22:32 (11:17). Von Beginn an gab Schömberg die Marschrichtung vor und führte bereits nach zwölf Minuten mit 9:3. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs verlor die SG nicht entscheidend an Boden. Der TGS-Vorsprung schwankte zwischen fünf und sieben Treffern, nichtsdestotrotz ging es mit einem komfortablen 17:11-Vorsprung für Schömberg in die Kabinen. In der zweiten Hälfte kam es zu einem Blitzstart der Gäste, die nach 40 Minuten mit 23:13 führten. Danach war es eine Spiegelung der ersten 30 Minuten, denn sich weiter abzusetzen gelang Schömberg nicht mehr.