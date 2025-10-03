Handball im Zollernalbkreis TG Schömberg feiert ersten Saisonsieg Dennis Breisinger 03.10.2025 - 20:24 Uhr 1 Tobias Kirschbaum Foto: Kara Einen ungefährdeten 32:22-Kantersieg fährt die TG Schömberg auswärts bei Herrenbergs Reserve ein. Link kopiert VERBANDSLIGA MÄNNER SG H2Ku Herrenberg II – TG Schömberg 22:32 (11:17). Von Beginn an gab Schömberg die Marschrichtung vor und führte bereits nach zwölf Minuten mit 9:3. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs verlor die SG nicht entscheidend an Boden. Der TGS-Vorsprung schwankte zwischen fünf und sieben Treffern, nichtsdestotrotz ging es mit einem komfortablen 17:11-Vorsprung für Schömberg in die Kabinen. In der zweiten Hälfte kam es zu einem Blitzstart der Gäste, die nach 40 Minuten mit 23:13 führten. Danach war es eine Spiegelung der ersten 30 Minuten, denn sich weiter abzusetzen gelang Schömberg nicht mehr. TG Schömberg: S. Kirschbaum, Geiger, Schaible; Friedrich (3), Lo. Wenger (3), Lu. Wenger, Händel (7), Netzer (1), Bolanz (2), Hietmann (3), Lösch (4), De Bellis (1), Keller (6). T. Kirschbaum.