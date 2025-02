Handball im Zollernalbkreis: Lochenfüchse sinnen auf Revanche

1 Noch eine Rechnung offen haben Trainer Felix Euchner und der TV Weilstetten. Foto: Kara

OBERLIGA TV Weilstetten – SG BBM Bietigheim II (Samstag, 20 Uhr, Längenfeldhalle Balingen). Es ist eine verrückte Saison für den TV Weilstetten. Trotz einer nahezu ausgeglichenen Bilanz von 15:17 Punkten befindet sich der Neuntplatzierte wie gefühlt drei Viertel seiner Kontrahenten in Abstiegsgefahr. Zudem fiel nach dem Hinspiel gegen den TV Oeffingen, das erst am 12. April nachgeholt werden wird, auch die Begegnung in der Vorwoche gegen die SG Lauterstein aus, weil keine Schiedsrichter erschienen waren. Dieses Duell wird aber bereits am kommenden Mittwoch ausgetragen.