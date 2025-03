Der TV Weilstetten schlägt den TSV Wolfschlugen in einem torreichen Spiel.

OBERLIGA MÄNNER TV Weilstetten – TSV Wolfschlugen 35:33 (20:18). Den torreichen Krimi gegen den TSV Wolfschlugen entschied der TV Weilstetten mit 35:33 für sich und sammelte so zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

TVW kommt richtig in Fahrt

Nach einem 0:2-Fehlstart fand Weilstetten rein in die Partie und erzielte fünf Treffer hintereinander. Jedoch ließ Wolfschlugen nicht locker und glich bis zur 16. Minute zum 8:8 aus. Prima sah es für Weilstetten nach dem 18:14 durch Fynn Menzel in der 26. Minute aus. Bis zum Seitenwechsel schrumpfte der Vorsprung jedoch auf 20:18, und in der 33. Minute glich TSV-Akteur Patrick Kohl zum 20:20 aus.

Weilstetten ließ sich allerdings von dem ein oder anderen Rückschlag nicht aus dem Tritt bringen und lag in der 38. Minute mit 24:21 in Front. Fortan schwankte der TVW-Vorsprung zwischen zwei und drei Toren.

Bärenstarker Schlussspurt

Richtig spannend wurde es nach dem 29:30-Anschlusstreffer von Wolfschlugen von Kohl, und nach dem 32:31 von Mitspieler Lukas Francik drohte die nächste bittere Weilstettener Niederlage, die aber mit einem herausragenden Schlussspurt und den entscheidenden letzten beiden Erfolgserlebnissen von Daniel Schanz und Maik Walz abgewendet wurde. TV Weilstetten: Huber, Deuringer; Menzel (4), Tadić, Pawelka (2), Bitzer (6), Walz (4), Schiess (1), Walter (2), Schanz (2), Forster, Ecker, Gräber (12), Funke (2)