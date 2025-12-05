Handball im Zollernalbkreis: HSG Hossingen-Meßstetten und HSG Albstadt wollen punkten

VERBANDSLIGA FRAUEN

HSG Hossingen-Meßstetten – TuS Steißlingen II (Samstag, 17.30 Uhr, Heuberghalle Meßstetten). Gerade fünf Pluspunkte liegt der Aufsteiger HSG Hossingen-Meßstetten hinter dem Spitzenreiterrduo SV Allensbach II und der SpVgg Mössingen.

Viel wichtiger ist jedoch der Abstand des Achtplatzierten nach hinten und der beträgt auf das Trio TV Weilstetten, HSG Dreiland und SG Tübingen jeweils fünf Pluspunkte, so dass ohne großen Druck in das immens schwierige Heimspiel gegen den Dritten TuS Steißlingen II gegangen werden kann. Die HSG Hossingen-Meßstetten kann in dieser Partie nur gewinnen. Vielleicht ist die Überraschung für die Heimsieben möglich.

LANDESLIGA FRAUEN

HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HSG Albstadt (Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle Bildungszentrum Salem). Mit der Maximalausbeute von 12:0 Punkten fahren die Albstädterinnen am Sonntag an den Bodensee nach Salem, da die ursprünglich mit 23:37 verlorene Spitzenbegegnung gegen die HSG Konstanz II mit einem Sieg für Albstadt gewertet wurde, so dass nunmehr nicht die Konstanzerinnen sondern die Albstädterinnen ohne Verlustpunkte da stehen.

Ebenfalls im Meisterschaftsrennen mischt der Drittplatzierte und nächste Gegner HSG Mimmenhausen/Mühlhofen mit, der bei einem Erfolg nach Pluspunkten mit dem Duellanten gleichziehen würde. Auch den Viertplatzierten HSG Friedrichshafen-Fischbach (8:4 Punkte) sollte man im Auge behalten.