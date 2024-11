HSG Albstadt will endlich wieder punkten

Für die HSG Albstadt geht es am Samstag (20 Uhr) zum TSV Heiningen 1892 (Landkreis Göppingen).









In der Regionalliga steht für die HSG Albstadt das Auswärtsspiel beim TSV Heiningen an. Albstadt wird alles daransetzen, den 12. Spieltag möglichst punktreich zu gestalten. Gegen den HSG Ostfildern verlor das Team von Andreas Wendel zum bereits vierten Mal in Folge. Trotzdem kann ein Sieg erwartet werde, da die Gastgeber aus den vorherigen fünf Partien vier Stück verloren haben.