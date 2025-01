HBW II will mit Sieg ins neue Jahr starten

1 Der HBW II muss weiterhin auf Lars Bänsch verzichten. Er hat Knieprobleme. Foto: Kara

Für den HBW Balingen Weilstetten II endet die 28-tätige Winterpause am Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den HC Erlangen II.









Neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen sind der Grund, warum der HBW Balingen-Weilstetten II derzeit auf dem dritten Rang in der 3. Liga Süd steht. Der gute Lauf der „Jung-Gallier“ startete am ersten Spieltag, als der HC Erlangen II auswärts mit 36:27 bezwungen wurde. Aus HBW-Sicht folgten vier Ligasiege in Folge.