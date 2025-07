Der HBW Balingen-Weilstetten II setzt sich gegen den TV Weilstetten mit 38:21 durch. Die HSG Albstadt gewinnt derweil den Flammer-Cup in Mössingen.

Die Mannschaft von Trainer Micha Thiemann zeigte in der Mey Generalbau Arena gegen den TV Weilstetten eine gute Leistung. Die Zuschauer waren begeistert.

Beide Teams hatten zu Beginn so ihre Schwierigkeiten in der Offensive, was auch HBW II -Keeper Magnus Bierfreund und seinem Gegenüber beim TV Weilstetten, Tim Deuringer, geschuldet war. Beide zeigten einige Paraden. Bis zur Pause setzte sich die HBW-Zweitvertretung mit 22:11 ab.

Neue Torhüter

Beide Coaches tauschten für Durchgang zwei das Personal zwischen den Pfosten. Steffen Maier hütete das TVW-Tor, im HBW II-Kasten stand fortan Nikolas Hajdu. Das erste Mal vor Balinger Publikum präsentierte sich Daan van Vliet. Der holländische Neuzugang steuerte einige Treffer bei.

„Lochenfüchse“ kämpfen

Die „Jung-Gallier“ drückten weiter aufs Tempo, die „Lochenfüchse“ kämpften, leisteten sich aber zu viele einfache Fehler. Entscheidend kamen die Weilstetter nicht mehr in Schlagdistanz und so stand ein deutlicher Erfolg für die „Jung-Gallier“ zu Buche.

Das sagen die Trainer

HBW II-Coach Micha Thiemann sagte: „Wir haben es in der Abwehr konsequent durchgezogen. „Natürlich gab es noch ein paar Abstimmungsprobleme, das ist in dieser Phase der Vorbereitung aber völlig normal.

TVW-Coach Felix Euchner sagte: „Wir haben 15 Minuten gut mitgehalten, hatten danach schwere Füße und sind überfahren worden.“ Das Ergebnis war für Euchner zweitrangig. Insgesamt habe man gesehen, dass der TVW auf einem guten Weg sei.

Favorit mit kleinem Kader

Im Finale des Flammer Cups der Spvgg Mössingen standen sich die HSG Albstadt und EK Bernhausen gegenüber. Die Mannschaft von Trainer Andreas Wendel feierte einen deutlichen 26:16-Erfolg. Gregor Thomann avancierte zum besten Torschützen des Turniers.

Zwölf Teams am Start

Zwölf Teams waren in den beiden Mössinger Sporthallen am Ball gewesen. HSG-Coach Andreas Wendel sagte: „Wir waren etwas dünn besetzt. Lasse Fuchs hat beispielsweise noch gefehlt. Auch Noa Alilovic war noch nicht dabei und urlaubsbedingt gab es weitere Ausfälle. Wir haben einige Dinge ausprobiert, und haben die Spiele genutzt, um Situationen für die Runde zu testen.“

Tests für den Ernstfall

So spielten einige Spieler auf Positionen, die sie sonst eher nicht spielen. „So konnte ich jetzt einfach mal kucken, wer funktioniert mit wem gut.Wir haben das Turnier genutzt, um solche Ausfallsituationen mal auszutesten. Das hat auch gut geklappt. Die Jungs hatten auch Spaß, auch wenn das Turnier mit vielen Spielen und mehrmaligem Aufwärmen auch anstrengend war“, so Wendel.

Die HSG Albstadt gewann letztlich alle Spiele in Mössingen und ließ den „Trainingstag“ am Abend mit einem Mannschaftsabend ausklingen.