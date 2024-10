1 Kommen die „Jung-Gallier“ wieder in die Erfolgsspur oder folgt die zweite Pleite in Serie? Foto: Kara

Am Samstag (17 Uhr) wird in Balingen wieder Handball gespielt. Zum 7. Spieltag der 3. Liga Süd empfängt der HBW II die SG Pforzheim-Eutingen.









Am Samstagabend (17 Uhr) trifft der HBW Balingen-Weilstetten II auf die SG Pforzheim-Eutingen. Nach zwei Auswärtspartien in Folge, spielen die Handballer am Samstag das erste Mal seit drei Wochen wieder in der heimischen Sparkassen Arena.