OBERLIGA MÄNNER TSV Deizisau – TV Weilstetten (Samstag 19.30 Uhr, Hermann-Ertinger-Sporthalle). Eine unvergessliche Oberligasaison neigt sich dem Ende zu. Fast in jedem Spiel mussten die Duellanten ans Limit gehen, denn „Prügelknaben“ oder übermächtige Teams gibt und gab es keine.

Dementsprechend kommt es nicht von ungefähr, dass es am vorletzten Spieltag in der Partie zwischen dem TSV Deizisau und dem TV Weilstetten um unwahrscheinlich viel geht – auch wenn noch nicht feststeht wie viele Teams in die Verbandsliga runter müssen.

Ein Absteiger steht fest

Fest als Absteiger steht das Schlusslicht TV Oeffingen, gegen das Weilstetten klar mit 39:27 gewann – der erst zweite klare Erfolg nach dem 31:25 gegen Deizisau im Hinspiel. Durch den neunten Saisonerfolg reichte der TVW den vorletzten Tabellenplatz an den TSV Deizisau weiter, der beim 27:34 gegen den letzten Weilstettener Gegner SG Schozach-Bottwartal, der sich auf dem siebten Tabellenplatz befindet, relativ chancenlos war.

Schwarze Serie der Gastgeber

Für Deizisau war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Begegnungen; denkbar schlechte Voraussetzungen für den „Keller-Kracher“ gegen Weilstetten, das einen Zähler mehr als Deizisau auf der Habenseite verbucht und punktgleich mit der SG Lauterstein liegt. Läuft es für Weilstetten gegen Deizisau und Schozach-Bottwartal optimal, dann könnte vielleicht sogar die SGH2Ku Herrenberg, die drei Punkte Vorsprung auf Weilstetten hat, überflügelt werden, auch wenn diese es unter anderem mit dem Tabellenletzten Oeffingen aufnehmen muss.

Doch zunächst gilt es für die „Füchse“ am Samstag beim Gastspiel in Deizisau: „Siegen und Hoffen“.