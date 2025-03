VERBANDSLIGA FRAUEN TV Weilstetten – TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 21:26 (5:10). Im Abstiegskracher gegen Alfdorf musste sich der TV Weilstetten mit 21:26 geschlagen geben.

Offensiv ging beim TV Weilstetten in der Anfangsviertelstunde fast alles schief: In diesem Zeitraum wurde nur ein Treffer erzielt. Da aber Alfdorf auch nicht das Tore schießen erfunden hatte, hielt sich der Rückstand bis dato mit 1:4 in Grenzen. Weiter ging es nicht sonderlich erfolgreich; nach 24 Minuten lag der Gastgeber mit 3:8 im Hintertreffen, und bis zum Seitenwechsel fielen hüben wie drüben nur zwei weitere Tore.

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams das Visier dann besser eingestellt, jeweils wurde 16 Mal eingenetzt. Lange Zeit sah es so aus, als sollte Alfdorf seinen Pausenvorsprung über die Zeit zu bringen, doch nach dem 13:16 von Victoria Heinzmann in der 44. Minute witterte Weilstetten wieder Morgenluft und nach dem 17:18 von Heinzmann war der TVW endgültig dran. Es folgte allerdings ein bitterer 0:4-Lauf, von dem sich die „Füchsinnen“ im Anschluss nicht mehr erholten. TV Weilstetten: Hertzler, Herre (2), Bisinger, Wagner (1), Menzel, Maute (3), Schäfer (6), Hoffmann, Demmer, Herrmann, Heinzmann (5), Schimon (1), Beilharz (3).